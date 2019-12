Ski alpin : Romane Pinturault, indispensable dans l'ombre d'Alexis

« Si vous voulez savoir ce que Pinturault fait demain, ce n'est pas à lui qu'il faut demander mais à Romane », sourit un proche. Il exagère un peu, mais l'idée est là. À Val-d'Isère (Savoie) ce week-end, où Alexis s'alignera en slalom samedi puis sur le géant dimanche, la femme du champion du monde du combiné (2019) sera toujours autour de son mari, sans être vraiment au premier plan. À garder un œil sur les interviews du triple médaillé olympique, à anticiper ses demandes ou à surveiller son planning.Depuis fin 2016, celle qui s'appelait alors Romane Faraut gère les relations avec les médias de son compagnon (28 ans), là où les autres skieurs de l'équipe de France dépendent d'un attaché de presse fédéral. Une des premières exceptions au régime commun des Bleus négociée par Alexis Pinturault, aujourd'hui entouré de sa propre structure d'entraînement. « Romane, c'est mon employée », décrit celui qui l'a épousée en septembre 2017.Une présence pas toujours bien vue« Le fait de vivre avec Alexis facilite beaucoup de choses dans le travail, souligne la Niçoise. Je n'ai pas besoin de lui demander ce qu'il souhaite faire ou non. Je le connais par cœur donc je peux me permettre de prendre beaucoup de décisions seule et de faire son planning moi-même sans lui poser des questions au préalable. » Voir cette publication sur Instagram Ily a 2 ans #RememberAPerfectDay #2YearsAgo Une publication partagée par PNR (@alexispinturault) le 7 Sept. 2019 à 11:23 PDT Sa présence en bas des pistes n'a pas toujours été très bien vue. Certains membres de l'équipe de France ont renâclé à accorder une accréditation à la jeune femme, rencontrée par Pinturault au pôle France d'Albertville (Savoie). Lors des Mondiaux de Saint-Moritz (Suisse), où il se troue en 2017, le skieur de Courchevel passe la compétition en sa compagnie dans un palace de la station suisse -payé ...