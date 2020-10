Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ski alpin : première pour Lucas Braathen, Alexis Pinturault à trois centièmes du podium Reuters • 18/10/2020 à 14:30









Ski alpin : première pour Lucas Braathen, Alexis Pinturault à trois centièmes du podium par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche, sur les pentes vertigineuses du glacier du Rettenbach de Sölden (Autriche), un champion est né. Déjà aperçu au top niveau l'hiver dernier, le Norvégien Lucas Braathen s'est imposé lors du slalom géant d'ouverture de la saison de coupe du monde 2020/2021 en faisant forte impression. Cinquième après la première manche, le Scandinave de 20 ans a découpé la piste lors du second passage et s'impose cinq centièmes devant le Suisse Marco Odermatt. Gino Caviezel, un autre Helvète au sommet de la hiérarchie à la suite du premier run, complète le podium à 46 centièmes, soit trois de mieux que le Français Alexis Pinturault. Derrière, à la cinquième place, on retrouve son rival Henrik Kristoffersen. Du côté des autres tricolores, Thibaut Favrot signe une grosse entame d'hiver en terminant neuvième. Victor Muffat-Jeandet est seizième et Mathieu Faivre 26e. Prochaine course le 14 novembre à l'occasion du parallèle de Lech/Zürs, toujours en Autriche.

