Ski alpin : mes jours et mes nuits dans l'enfer de Kitzbühel

Il n'est donc jamais trop tôt pour se mettre dans l'ambiance de Kitzbühel. Jeudi, un peu avant midi à Zurich (Suisse), à 370 kilomètres de la très chic station tyrolienne et vingt-quatre heures avant le début des premières festivités du week-end le plus chaud du Cirque Blanc.Les tournées s'enchaînent bruyamment et les pintes vidées à un rythme quasi professionnel s'entassent dans l'un des bistrots de la gare suisse. Ça boit, donc, ça chambre, ça parle ski, ou plutôt skieurs. Il y a là deux groupes de potes (très mixte pour l'un d'entre eux), rajeunis de vingt ans ou presque par la perspective d'une transhumance jusqu'à Kitz. Ils sont heureux et ça se voit. Ils sont heureux et ça se fête.Quelques minutes plus tard, ils ont pris position dans le train, pris possession de la voiture-restaurant pour une bande, d'une moitié de wagon pour l'autre. C'est l'heure du casse-croûte. Quelques sandwiches, quelques bouteilles de vin. Indispensables, à les entendre, pour discuter de Beat Feuz, le meilleur descendeur suisse et peut-être du monde, ou se moquer des Autrichiens ; pour entonner aussi ces chants de fan-clubs de skieurs aussi ridicules que drôles. Très suisses...Le nom des vainqueurs sur les cabines, une idée de génieLeur journée promet d'être longue. Leur nuit aussi. Leur week-end sans aucun doute... Un changement et trois heures plus tard, le train les dépose à Kitzbühel-Hahnenkamm, l'une des deux gares de la station, la seule qui compte pour les heures et jours à venir puisqu'elle est au pied de la Streif, LA piste de descente la plus célèbre de la planète. Bienvenue à Kitzbühel !Il est trop tard pour se glisser dans une des cabines qui dépose au sommet de la montagne et au départ de la descente. On attendra le lendemain, ou le samedi, pour monter dans celle de Luc Alphand, de Jean-Claude Killy, Franz Klammer ou Alexis Pinturault, puisque chaque vainqueur ici a une benne à son nom. Ce ...