Ski alpin : Meillard s'impose, Pinturault arrêté en 8e par Samuel Martin (iDalgo) Outsider validé. Alors que les deux premiers du classement général Pinturault et Kristoffersen était attendu sur les pentes de Chamonix pour la deuxième course parallèle de la saison, c'est Loïc Meillard qui est venu s'imposer. Le Suisse s'est montré impérial dans toutes ses confrontations pour venir signer son premier succès de la saison où en finale, il est venu à bout de son compatriote Thomas Tumler. Pour le Français Alexis Pinturault, c'est une grosse déception. Eliminé en 8e de finale, il doit céder sa place de dauphin au général à Aleksander Aamodt Kilde, qui possède désormais 14 points d'avance sur lui. Mauvaise journée pour Clément Noël également. Vainqueur vendredi, le skieur tricolore n'a pas réussi à se hisser en phases finales. Le meilleur représentant de l'hexagone est aujourd'hui Thibaut Favrot qui achève la course en 6e position.

