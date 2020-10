Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ski alpin : Marta Bassino commence par une victoire, Tessa Worley dans le top 10 Reuters • 17/10/2020 à 14:35









Ski alpin : Marta Bassino commence par une victoire, Tessa Worley dans le top 10 par Florian Burgaud (iDalgo) Après de longs mois d'attente, le grand cirque du ski alpin s'est rouvert. Sur le glacier autrichien du Rettenbach, à plus de 3 000 mètres d'altitude, l'Italienne Marta Bassino, 24 ans, impériale sur les deux manches, remporte le slalom géant de Sölden. Sa compatriote Federica Brignone, vainqueure sortante du gros globe de cristal, échoue à seulement 14 centièmes. Le podium est complété, sur une neige très dure, par la Slovaque Petra Vlhova, dixième du premier run, à 1 sec 13. Du côté des Françaises, la Bornandine Tessa Worley, plombée par une mauvaise première manche, termine neuvième (+ 2 sec 79) tandis que Romane Miradoli, dossard 68, prend une incroyable treizième place (+ 3 sec 69) juste derrière la Néo-Zélandaise Alice Robinson, tenante du titre sur cette piste. Coralie Frasse-Sombet et Doriane Escané n'ont pas passé le cut après le premier passage. Ce dimanche, un géant masculin est programmé : le premier duel Henrik Kristoffersen/Alexis Pinturault est attendu.

