Ski alpin: l’Américaine Mikaela Shiffrin remporte la Coupe du monde pour la 5e fois

L'Américaine Mikaela Shiffrin lors de la descente à Kvitfjell en Norvège samedi ( NTB / Stian Lysberg Solum )

L'Américaine Mikaela Shiffrin est assurée de remporter pour la cinquième fois le classement général de la Coupe du monde de ski alpin, à l'issue de la descente de samedi à Kvitfjell (Norvège), récompensant une saison folle.

Il reste encore sept courses au programme du circuit mondial -soit un maximum de 700 points à remporter- mais, en devançant la Suissesse Lara Gut-Behrami lors de la course de samedi, Shiffrin, qui compte plus que l'avance nécessaire, est désormais certaine de soulever le gros globe de cristal à l'issue des finales en Andorre le 19 mars.

Cinquième après le passage de 29 des 46 skieuses, la championne américaine s'est assurée le titre avant même la fin de la descente en Norvège.

Avec cinq victoires au classement général (après 2017, 2018, 2019 et 2022), le trophée qui récompense les skieurs les plus réguliers et les plus complets, l'Américaine rejoint au palmarès le Luxembourgeois Marc Girardelli, terreur des années 1980 et 1990. Devant elle, ne restent plus que les Autrichiens Annemarie Moser-Pröll (6) et Marcel Hirscher (8).

Tenante du titre, Shiffrin a ébloui la saison avec 14 podiums, dont 11 victoires en 25 départs pour l'instant.

Le titre principal acquis, elle chasse encore le record absolu de 86 victoires en Coupe du monde du Suédois Ingemar Stenmark.

Avec 85 succès accumulés depuis douze ans, cette marque emblématique du ski alpin mondial lui tend les bras. Elle aura une nouvelle chance d'y accéder dimanche sur le super-G, ou plus sûrement la semaine prochaine à Are (Suède), sur les terres de Stenmark, avec ses disciplines préférées (géant et slalom).