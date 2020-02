Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ski Alpin : Johan Clarey 3e de la descente Reuters • 01/02/2020 à 13:28









Ski Alpin : Johan Clarey 3e de la descente par Samuel Martin (iDalgo) Pour la première course du week-end à Garmisch Partenkirchen, Johan Clarey a terminé à la 3e place de la descente. Il est devancé par le Norvégien Aleksander Kilde Aamodt et Thomas Dressen qui s'est offert une quatrième victoire en Coupe du Monde. Parti en premier, l'Allemand n'a laissé aucune chance à ses adversaires qui se sont tous cassé les dents par la suite. Mais le Français a tout de même fait grosse impression. Pointant à 11 secondes au premier intermédiaire, il a finit le parcours de manière sensationnel pour s'adjuger son 7e podium en carrière. Une performance remarquable puisqu'il est le premier tricolore à monter sur la boite en Autriche depuis Pierre-Emmanuel Dalcin en 2004. Grandissime favori Beat Feuz, qui n'est jamais sorti du Top 3 cette saison, n'a pas fait mieux qu'une sixième place.

