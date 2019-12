Ski alpin : Ingrid Jacquemod, de championne à patronne de Val-d'Isère

Encore un de ces jours blanc, gris ou noir. Et ce vent qui s'invite toujours au mauvais moment, tournoie sur les sommets, enferme les gens chez eux. La neige, en plus, se mêle aux bourrasques pour rincer tout ce qui bouge. Comme tous les matins au réveil, Ingrid Jacquemod a scruté les cieux au-dessus de Val-d'Isère (Savoie). La décision est vite tombée : annulation de la deuxième descente d'entraînement dames, ce vendredi. Mikaela Shiffrin, la star américaine, et ses adversaires resteront au chaud. Elles espèrent disputer la descente de Coupe du monde ce samedi matin (10h30) sur la fameuse piste Oreiller-Killy. Ingrid Jacquemod aussi.Directrice du Club des sports de Val-d'Isère depuis mars 2019, la patronne des lieux n'a pas une seconde à elle. Sa messagerie déborde. Déjà, la semaine dernière, il avait fallu décaler le slalom messieurs de samedi à dimanche et annuler le géant. « Un bon baptême du feu », sourit Emmanuel Couder, directeur de course à la Fédération internationale, qui a occupé le poste il y a quelques années.« Finalement, on a eu un superbe slalom et la victoire d'Alexis Pinturault, un scénario idéal pour nous, explique l'ancienne championne de descente, 41 ans, qui a accroché à son palmarès une épreuve de Coupe du monde en 2005 à Santa Caterina. J'espère que la météo sera avec nous ce week-end (NDLR : le combiné féminin a lieu dimanche). »Une fille de Val-d'IsèreSon équipe, huit cents personnes en tout, travaille sur l'évènement, jour et nuit quand il le faut. Val-d'Isère, dont la station a vu le jour au début des années trente, c'est une histoire avec les champions olympiques Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, les sœurs Goitschel et un rang à tenir. Ce Critérium de la première neige qui s'étale sur deux week-ends est le 64e du genre et n'a aucun équivalent dans le massif alpin.« Ingrid est la seule femme au monde à occuper une telle fonction, souligne Jean-Claude ...