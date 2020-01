Ski alpin : Clara Direz rafle sa première victoire en Coupe du monde

Le ski alpin féminin s'est trouvé une nouvelle tête d'affiche : Clara Direz ! En l'absence de Tessa Worley, opérée du genou en décembre, la Haut-Savoyarde de 24 ans a ouvert, dimanche 19 janvier, son palmarès, elle qui n'était encore jamais montée sur un podium en Coupe du monde.La Française a remporté le slalom géant parallèle de Sestrières (Italie) en s'imposant contre l'Autrichienne Elisa Moerzinger, de deux ans sa cadette, après avoir réalisé l'exploit d'éliminer en huitièmes de finale la numéro 1 mondiale l'Américaine Mikaela Shiffrin. « Je suis hyper contente de cette victoire. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre au début de cette journée, raconte Clara Direz. C'était le premier géant parallèle, il n'y avait pas encore de hiérarchie établie. Je ne savais pas que j'étais capable de gagner. Après les qualifications, j'ai vu que j'étais dans le ton. À chaque tour, j'ai pris du plaisir, en, pensant juste à mon ski et non au résultat. ». Une stratégie payante.Outre Tessa Worley, il fallait ressortir les livres d'archives pour trouver la trace d'une victoire française féminine en Coupe du monde. Sandrine Aubert avait remporté en 2010 le slalom de Zagreb. Depuis, seule Worley avait eu la joie de remporter plusieurs étapes de Coupe du monde. INCROYABLE ! Première victoire en carrière pour @CDirez qui remporte le géant parallèle à Sestrières et ouvre son compteur en Coupe du monde ! À suivre sur Eurosport 2 et Eurosport Player https://t.co/yJSFy4YnSB pic.twitter.com/JpVGW9CnW8-- Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 19, 2020 La double championne du monde de slalom géant, qui poursuit sa rééducation et espère revenir à la compétition avant la fin de saison, avait signé les 11 derniers podiums français de la discipline, sur une période s'étalant de 2016 à aujourd'hui. La dernière médaillée française en géant autre que Tessa Worley était Taïna Barioz, ...