Ski alpin : Amiez, Kitzbühel de père en fils

Steven Amiez a l'œil qui frise, le regard de celui qui découvre le grand monde. Et le sourire, timide mais comblé, du môme qui va réaliser un rêve. Autour, ce vendredi au Bruggerhof, l'hôtel des Français depuis des lustres à Kitzbühel, c'est l'agitation des grands soirs. Au bar, juste derrière, c'est l'heure de l'apéro, et personne ne plaisante avec ça. Il y a donc foule. Le staff des Bleus, beaucoup de supporters aussi.Devant, Clément Noël, le favori du slalom deux jours plus tard, celui que tout le monde, les Autrichiens en tête, voit réaliser le doublé après Wengen la semaine passée, partage sa confiance, ses certitudes et son amour de la piste avec quelques journalistes. Steven Amiez observe. Écoute. Heureux, tellement heureux d'être là. LIRE AUSSI > Sauts, chutes et grandes peurs, bienvenue dans l'enfer de la StreifPuis vient son tour de se raconter. Un baptême. Une épreuve que certains redoutent. Pas lui. Steven, 21 ans, zéro départ en Coupe du monde, un parcours déjà cabossé par les blessures, s'approche. Sert la main de chacun, en regardant dans les yeux. Puis attaque. « Je suis heureux d'être là. C'est un rêve depuis tout petit. » On le croit, parce que tout de lui raconte ce bonheur...Steven sait, évidemment, qu'il va bientôt parler de Sébastien, que tout le monde dans le milieu surnomme Bastoune, que lui appelle « papa » ou « mon père ». Mais avant cela, il veut dire son « plaisir » de commencer sa carrière en Coupe du monde « par un mythe », par « l'un des plus beaux slaloms de l'hiver ». Il n'a pas peur, se veut même gentiment bravache : « Je vais essayer de me mêler à la bagarre ». On croirait entendre « Bastoune »...Julien Lizeroux, passeur de témoinComme un « vieux briscard », Steven Amiez, de Pralognan-la-Vanoise et Courchevel (pour le club), esquive presque la question sur les conseils paternels (« Il m'a un peu parlé de la piste, des pièges, de ...