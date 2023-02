Ski alpin: Alexis Pinturault champion du monde du combiné à domicile

Alexis Pinturault à Courchevel le 7 février 2023 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le Français Alexis Pinturault a remporté le combiné aux Mondiaux de ski alpin à Courchevel mardi, première course masculine de la compétition, dans la station où il a en partie grandi.

Pinturault a obtenu sa sixième médaille individuelle planétaire, sa deuxième en or dans cette discipline après celle glanée à Are (Suède) en 2019, et a lancé idéalement la quinzaine mondiale de l'équipe de France.

En difficulté depuis deux ans, le chef de file tricolore a déjoué les pronostics à domicile devant les supporters français, en réussissant le meilleur temps de la première manche (super-G), avant de résister à l'Autrichien Marco Schwarz dans la seconde (slalom).

Schwarz avait privé "Pintu" de l'or il y a deux ans aux Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) pour seulement quatre centièmes. Il y en eut cette fois dix, en faveur du Français.

Derrière ce duo, un autre Autrichien, Raphael Haaser, a pris la médaille de bronze, 44 centièmes derrière Pinturault.

La victoire est d'autant plus belle pour le skieur de 31 ans qu'elle intervient dans une saison difficile, lors de laquelle il n'est monté qu'à une reprise sur un podium de Coupe du monde.

Mais une fois de plus, Pinturault a su être performant dans un grand événement, embellissant encore le plus grand palmarès du ski français, garni de 34 victoires de Coupe du monde, trois médailles olympiques et, donc, six médailles mondiales inviduelles.