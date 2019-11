Ski : Alexis Pinturault va-t-il mettre fin à sa «malédiction» en slalom ?

Loin de nous l'idée d'aller chercher des poux sur les spatules du troisième skieur français, après Jean-Claude Killy et Luc Alphand, susceptible de décrocher le gros Globe de cristal en fin de saison. Mais pour un athlète du calibre d'Alexis Pinturault, la statistique interpelle : depuis janvier 2014 et une victoire à Wengen, « Pintu » n'a plus remporté de slalom en Coupe du monde. Soit plus de cinq ans de disette avant de renouer avec la discipline ce dimanche (10h15 et 13h15) à Levi, en Finlande.« Ce n'est pas quelque chose qui l'obsède, désamorce Fabien Munier, l'entraîneur détaché par la Fédération pour suivre le triple médaillé olympique toute la saison. Cette victoire arrivera quand elle devra arriver. » Disons alors qu'elle met sans doute plus de temps que prévu au regard d'un début de carrière promoteur dans l'art de frôler les piquets. Ses deux premiers succès en Coupe du monde, à seulement 21 ans, Pinturault les obtient en 2012 sur un slalom parallèle à Moscou puis - consécration précoce - au terme d'un slalom devant ses supporters à Val-d'Isère.Après, et hormis l'ultime succès de Wengen, rideau. De 2014 à 2019, hormis une deuxième place sur un slalom parallèle à Stockholm en 2017, le Français ne s'approche pas du podium et sort du Top 10 du classement général de la spécialité entre 2016 et 2018.« Des lacunes à combler »« Alexis est un skieur polyvalent et c'est une discipline avec une densité importante et des athlètes qui ont été très performants (comme l'Autrichien Marcel Hirscher, parti à la retraite en septembre). Il a aussi moins de journées d'entraînement dédiées au slalom que des spécialistes de la chose. »Mais pour espérer disputer le Gros globe de cristal à des spécialistes de la vitesse, Pinturault ne peut se permettre de laisser filer trop de points dans la discipline. « J'ai beaucoup travaillé depuis l'an dernier en slalom où j'ai des ...