Ski : à Val d'Isère, Alexis Pinturault remporte son premier slalom depuis 2014

Ce n'est pas sur ce terrain qu'Alexis Pinturault était attendu. Depuis 2014 et un succès à Wengen, le Français n'était jamais remonté sur la plus haute marche du podium en slalom. Ce dimanche, le skieur de Courchevel a vaincu cette malédiction. Devant le public français, il a remporté le slalom de Val d'Isère. Cocorico à #ValDIsère Alexis Pinturault remporte le slalom à la maison après une superbe 2eme manche Le Français devance André Myhrer et Stefano Gross ! Victor Muffat-Jeandet prend lui la 8eme place.Revivez la 2eme manche du français dans les conditions du direct pic.twitter.com/ltPPTOCnqL-- France tv sport (@francetvsport) December 15, 2019 Forcément, il n'a pu contenir sa joie, criant et jetant ses bâtons dès la ligne franchie. « J'avais envie de tout jeter à l'arrivée, c'était un bon moment. C'est beaucoup d'émotions », a confié le vainqueur au micro d'Eurosport. En slalom, j'ai eu des difficultés. Les dernières années, j'étais loin, je me concentrais moins sur cette discipline. »Déjà vainqueur en 2012 sur la Face en slalomPeut-être que le scénario du week-end a transcendé « Pintu ». Samedi, le slalom était annulé et reporté à ce dimanche en raison de la météo, entraînant la déprogrammation du géant, épreuve favorite du Tricolore. LIRE AUSSI > Ski alpin : Romane Pinturault, indispensable dans l'ombre d'AlexisParti avec le dossard numéro 1, Alexis Pinturault a pris la tête du classement dès la première manche avec un ski agressif et engagé. Le soleil revenu sur la Face de Bellevarde, le skieur de 28 ans a ensuite résisté à la pression pour s'imposer lors du second acte. Parti avec 88 centièmes d'avance au portillon sur le leader provisoire, le Français a accentué l'écart avec maîtrise, signant le troisième temps de la manche. Au final, Alexis Pinturault relègue le Suédois André Myhrer, son dauphin, à 1'44. L'Italien Stefano Grosso complète le ...