Le chef de file des députés de La République en marche à l'Assemblée nationale a défendu les mesures "dissuasives" évoquées par le président de la République vis-à-vis des Français tentés de se rendre dans d'autres pays pour pratiquer les sports d'hiver, alors que l'épidémie de Covid-19 guette toujours.

Christophe Castaner, le 30 novembre 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

Les amoureux du ski vont-ils être surveillés à Nöel? Au lendemain des déclarations remarquées d'Emmanuel Macron, qui a fait part de son intention de "dissuader" les Français d'aller skier à l'étranger, Christophe Castaner a défendu la position du gouvernement, détaillée mercredi matin par Jean Castex, qui a annoncé des "contrôles aléatoires" aux frontières.

"Pas un effort incommensurable"

"Ce serait pas choquant, il s'agit de protéger les Français", estime Christophe Castaner. Invité des "4 Vérités" sur France 2 mercredi 2 décembre, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'Intérieur a appelé à un "effort" des concernés. "Certains veulent se dispenser parce qu'ils ont les moyens d'aller skier en Suisse ou en Autriche et qui présentent un risque pour le collectif qui n'est pas parti en vacances au ski. Je pense qu'effectivement, on peut leur demander de faire un effort".

"Cet effort, c'est de ne pas aller skier pendant quelques jours en Suisse. C'est pas un effort incommensurable par rapport à l'ensemble des efforts qui ont été faits par les Français mais pour une raison simple : sauver des vies, et empêcher pour qu'on se retrouve au printemps, là où les stations de ski feront 80% de leur chiffre d'affaires, confrontés à devoir les fermer à nouveau".

A l'approche de la saison hivernale, les tentatives de coordination à l'échelle européenne n'ont pas abouti. Si Berlin et Rome garderont leurs stations fermées, la Suisse a ouvert les siennes, tandis que l'Espagne et l'Autriche pourraient faire de même. Andorre, dont Emmanuel Macron est "coprince", envisage également de leur emboîter le pas.