Ski à l'étranger : Jean Castex annonce des contrôles aux frontières et un isolement de sept jours

Le Premier ministre a abondé dans le sens d'Emmanuel Macron, qui avait évoqué des "mesures dissuasives" pour les Français tentés d'aller profiter des stations de sport d'hiver ouvertes à l'étranger, en particulier en Suisse.

Jean Castex, le 1er décembre 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / ALAIN JOCARD )

"L'idée est d'empêcher les Français d'aller se contaminer dans les stations". Invité de RMC-BFMTV mercredi 2 décembre, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l'instauration d'une "quarantaine" pour les Français résidant dans l'Hexagone qui rendraient à l'étranger pour aller skier à Noël. "On va instaurer une quarantaine. On fera des contrôles aléatoires à la frontière, et le préfet pourra ordonner la mise en quarantaine", a déclaré le chef du gouvernement, mentionnant un "isolement de sept jours".

Les tentatives de coordination à l'échelle européenne se sont heurtées au refus de certains Etats de fermer leurs domaines skiables, comme la Suisse. "Je prends acte que d'autres pays n'ont pas la même conception, c'est leur droit, mais je vais continuer à protéger mes concitoyens en les empêchant d'aller se contaminer" , a insisté Jean Castex.

Graphique montrant l'évolution des hospitalisations et des réanimations en France, au 1er décembre ( AFP / )

Le Premier ministre défend par ailleurs un "principe d'équité vis à vis des gestionnaires des stations de ski françaises". Je suis aussi là pour les défendre! J'essaie d'être cohérent, nous aurions préféré une harmonisation européenne, après, les Etats sont souverains".

Si Berlin et Rome garderont leurs stations fermées, la Suisse ouvre les siennes, l'Espagne et l'Autriche pourraient faire de même, et même l'Andorre, dont Emmanuel Macron est "coprince", envisage de leur emboîter le pas. Une forme de "concurrence déloyale" qui suscite des inquiétudes: "Si l'Autriche et la Suisse, qui sont nos deux principaux concurrents, ouvraient, ça nous poserait un sérieux problème pour Noël et pour l'avenir", a déclaré mardi le PDG de Compagnie des Alpes, Dominique Marcel, sur notre site .