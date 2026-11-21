Sixième samedi de mobilisation pour la jeunesse et contre la vie chère

Des manifestants défilent contre la vie chère, le 14 novembre 2026 à Bordeaux (Gironde) ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Pour la sixième semaine d'affilée, des syndicats, organisations de jeunesse et gilets jaunes appellent à protester samedi dans la rue contre la vie chère, dans un contexte de grogne sociale devenue européenne mais qui commence à se tasser les samedis en France.

Cet "Acte VI", selon la dénomination donnée par les gilets jaunes, s'inscrit aussi dans le cadre d'un appel européen de syndicats et associations de défense du droit au logement à des actions coordonnées sur trois jours, de vendredi à dimanche.

"Nous avons réussi depuis la fin du mois de septembre à avoir une mobilisation qui fait tache d'huile maintenant au niveau européen. C'est très important, c'est fort, on en est fiers et cette mobilisation européenne nous nourrit et nous donne de la force", a estimé auprès de l'AFP Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT.

En France, les manifestations sont essentiellement prévues samedi. À Paris, la coordination des gilets jaunes s'est vue une nouvelle fois refuser par la préfecture de police de se rendre jusqu'à la place de la Concorde et devrait donc rejoindre le cortège syndical au départ de la place de la République.

Le mouvement des gilets jaunes, parti de revendications autour des prix des carburants en 2018 et ressurgi cet automne sous de nouvelles formes, fête son huitième anniversaire ce week-end.

L'ampleur de cette nouvelle journée de protestation reste difficile à anticiper mais la mobilisation des deux derniers samedis (plus de 100.000 manifestants selon les autorités, environ le double selon les organisateurs) s'est révélée moindre qu'au début du mouvement.

Le premier samedi de mobilisation, le 17 octobre, 565.000 personnes selon la police, 800.000 selon les organisateurs, avaient participé à la journée, émaillée de violences et de pillages en marge de certains cortèges.

Alors que les blocages se poursuivent dans certains lycées, les mobilisations de cet automne social aux colères multiples tournent également autour de la défense des services publics, à l'approche des élections professionnelles dans la fonction publique en décembre, et des salaires.

Accusant le patronat de freiner les négociations salariales, la CFDT, la CGT et l'Unsa ont appelé vendredi les salariés du secteur privé à rejoindre une nouvelle journée de grève et de mobilisation du secteur public fixée au 1er décembre.

Samedi et toute la semaine seront aussi organisées en France des manifestations contre les violences faites aux femmes.