Six textes retirés, débats houleux : la journée mouvementée de LR à l'Assemblée

Le président du groupe La Droite républicaine à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez à Albertville, le 23 février 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Les Républicains (LR) ont retiré six de leurs propositions de loi jeudi soir à l'Assemblée nationale, dénonçant notamment l'"obstruction" de la gauche lors de leur journée réservée.

Le groupe de droite, présidé par Laurent Wauquiez, avait inscrit huit textes au programme de sa "niche parlementaire", une journée annuelle dont il maîtrise l'ordre du jour, jusqu'à minuit.

Dans la continuité de ses précédentes niches, LR avait placé la sécurité au coeur de cette journée, à quelques mois de la présidentielle et sur fond notamment de violences en marge de manifestations.

Mais c'est sur des sujets moins clivants que le groupe a obtenu ses seuls succès : l'adoption d'une résolution non contraignante sur l'égalité entre les territoires et d'une proposition de loi visant à faciliter la réouverture de pharmacies en milieu rural.

La députée LR Justine Gruet a salué auprès de l'AFP une "belle réussite" pour la ruralité, mais déploré la "triste image d'un refus de débat de fond de LFI".

"Vous humiliez l'Assemblée nationale", a lancé Laurent Wauquiez aux élus LFI en clôture des débats, après avoir réclamé "un tout petit peu d'autorité" à la présidente de séance, Nadège Abomangoli (LFI).

"Je n'ai pas besoin de vos leçons pour l'autorité. C'est une remarque profondément sexiste", lui avait-elle rétorqué.

Les débats avaient commencé à s'envenimer autour du texte de Nicolas Ray, qui voulait permettre aux juges de priver les personnes condamnées en récidive pour fraude aux prestations sociales de tout ou partie de ces aides pendant trois ans au maximum.

Le député a proposé d'exclure du dispositif les remboursements de soins et de garantir aux personnes condamnées un "reste à vivre", notamment pour subvenir aux besoins de leurs enfants.

"Forfait"

La députée Clémentine Autain (groupe écologiste) a jugé le texte "absolument honteux", reprochant à la droite de ne pas faire preuve de la même sévérité en matière de fraude fiscale : "pour les puissants, c'est la clémence et la discrétion, pour les autres, c'est la sanction et la honte."

La socialiste Colette Capdevielle a jugé le texte "inutile", rappelant qu'une loi renforçant les contrôles et les sanctions avait été promulguée en juin.

"Je regrette cette obstruction, mais je suis contraint de retirer ce texte", a fini par annoncer M. Ray.

Quatre de ses collègues lui ont emboîté le pas, retirant leurs textes avant même l'examen des amendements.

Patrick Hetzel et Eric Pauget proposaient respectivement d'instaurer des peines plancher dès la première condamnation pour certaines violences volontaires et de durcir les sanctions contre des mineurs récidivistes.

M. Pauget a dénoncé le dépôt de "plus de 150 amendements et sous-amendements", y voyant une "volonté d'obstruction".

Benjamin Lucas-Lundy (groupe écologiste) s'est réjoui d'une "victoire par forfait", récusant ces accusations.

"Nous aurions très bien pu les retirer ou être convaincus par vos arguments", a-t-il rétorqué à propos des amendements.

Le député LR Corentin Le Fur a lui retiré son texte visant à suspendre certaines prestations sociales aux personnes condamnées pour des infractions lors de manifestations, au profit du projet de loi "casseurs-payeurs" du gouvernement, adopté fin octobre par le Sénat.

Le ministre délégué à l'Intérieur Jean-Didier Berger a assuré que l'Assemblée serait amenée à se prononcer "le plus rapidement possible" sur ce projet de loi.

"C'est inquiétant de voir que les niches sont désormais systématiquement torpillées par les extrêmes", a estimé M. Le Fur auprès de l'AFP, déplorant les "enfantillages" des élus LFI en fin de soirée.

Emeline Rey-Rinchet a également retiré sa proposition de loi visant à supprimer les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols.

Enfin, le dernier texte LR, visant à limiter à deux ans le bénéfice du RSA pour les personnes aptes à travailler, a connu le même sort après une succession de suspensions de séance à l'initiative de la gauche.

"Sous-niche RN"

Les bancs de LR (46 députés) se sont dégarnis avant même la fin de cette journée qui leur était réservée.

Son programme avait suscité les railleries du Rassemblement national qui voyait dans cette journée une "sous-niche RN", le président du groupe Sébastien Chenu revendiquant pour son parti la paternité de plusieurs des mesures proposées.

"A droite, ça a toujours été un régalien fort, une certaine vision libérale de l'économie, une dimension aussi de solidarité", a commenté Eric Pauget, défendant l'identité politique de LR.

Sur la fraude aux prestations sociales, le RN et son alliée, l'UDR, ont même souhaité aller plus loin que LR : le premier en proposant de porter à cinq ans la durée maximale de suspension des aides, la seconde en jugeant le texte "un peu timide".

Les Républicains "sont en train de se faire doubler par leur droite, par leurs petits copains du Rassemblement national", a lancé Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) dans l'hémicycle.