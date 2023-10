Six supporters de Feyenoord interpellés lors du match face à l’Atlético

Toujours la même histoire.

En marge de la rencontre de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Feyenoord mercredi au stade Metropolitano, six supporters néerlandais ont été interpellés et placés en garde à vue, dont cinq d’entre eux pour coups et blessures, indique l’AFP. Le sixième a été arrêté pour atteinte à l’autorité. Des incidents – dans lesquels les hommes interpellés étaient impliqués – ont eu lieu dans la zone VIP du stade entre fans espagnols et néerlandais. Les Bataves ont été arrêtés notamment pour s’être opposés à l’intervention des forces de l’ordre qui visait à mettre fin aux affrontements. Plusieurs supporters de l’Atlético, dont un enfant, ont dû recevoir des soins.…

CD pour SOFOOT.com