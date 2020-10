Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Six Nations : victoire historique de l'Écosse en terre galloise Reuters • 31/10/2020 à 17:35









par Florian Burgaud (iDalgo) Pour la première fois depuis 2002, l'équipe de rugby d'Écosse s'est imposée au pays de Galles ! Au 27-22 d'il y a 18 ans, succède une victoire 14-10. Dominateurs territorialement tout au long de la rencontre, les joueurs de Gregor Townsend étaient pourtant menés 7-6 à la pause après avoir encaissé un essai de Rhys Carre sur la seule incursion dans leur camp. Mais, en seconde période, malgré la furia adverse, ils ont gardé leur sang-froid pour aller derrière la ligne à la suite d'une penaltouche. C'est Stuart McInally qui a aplati et, finalement, Stuart Hogg a inscrit la pénalité de gagne juste après la sirène. Avec cette victoire, l'Écosse compte 14 points, comme l'Irlande, leader, avant les deux derniers matches de ce Super Saturday. Les Gallois, avec cette quatrième défaite de suite dans le Tournoi, une première depuis 2007, terminent cinquièmes.

