Six nations: le XV de France fait plier l'Ecosse et remporte le Tournoi

Les joueurs de rugby français fêtent leur victoire dans le Tournoi des six nations 2025 après leur victoire contre l'Ecosse au stade de France le 15 mars 2025. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Longtemps crispés face à une Ecosse venue jouer les trouble-fête, les Bleus de Fabien Galthié ont fini par dérouler samedi au Stade de France pour s'assurer la victoire 35 à 16 et remporter le Tournoi des six nations, le 27e remporté par la France.

En devançant au classement l'Angleterre, qui leur avait soufflé la victoire d'un cheveu à Twickhenham (26-25) lors de la deuxième journée, les Bleus remportent enfin un trophée, le deuxième du mandat Galthié après le Grand chelem de 2022.

Ce succès récompense une génération brillante (Ramos, Dupont Ntamack, Alldritt...), au palmarès amoindri par quatre deuxièmes places dans le Tournoi, et l'élimination cruelle dès les quarts du Mondial-2023.

Forts de leur éblouissante victoire à Dublin la semaine passée (42-27), qui avait suivie un non moins éclatant succès à Rome (73-24), les coéquipiers de Grégory Alldritt, nouveau capitaine après la grave blessure à un genou d'Antoine Dupont en Irlande, savaient que ne se dressait plus que l'Ecosse de Finn Russell sur leur route de la victoire.

Le joueur de rugby français Louis Bielle-Biarrey pendant le match du Tournoi des six nations contre l'Ecosse au Stade de France le 15 mars 2025. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Pendant une première période longtemps crispante, on a pourtant cru que ces Ecossais allaient jouer le même mauvais tour qu'en 2021, quand ils avaient privé les Bleus du trophée en s'imposant au Stade de France (27-23).

Mais en s'appuyant sur son massif banc à sept avants, nouveau mantra de Galthié, et grâce à l'efficacité redoutable de Louis Bielle-Biarrey, auteur d'au moins un essai à chaque match du Tournoi, les Bleus n'ont finalement pas trébuché sur la dernière marche.

- Sous les yeux de Dupont -

"Il ne faut pas oublier le sale boulot, c'est comme ça qu'on gagne" avait prévenu Alldritt vendredi. Dans une soirée glaciale à Saint-Denis, les Français ont d'abord enfilé le Bleu de chauffe, Ramos convertissant rapidement une pénalité après un solide ballon porté (4e).

Sous les yeux rougis par l'émotion d'Antoine Dupont, acclamé par le Stade de France, les Bleus ont poursuivi leur travail de sape devant, avant que Yoram Moefana ne profite d'une brèche pour foncer sous les poteaux et marquer un essai récompensant son excellent Tournoi (18e).

Mais alors que les Bleus menaient de 10 points et semblaient avoir enclenché leur machine à broyer leurs adversaires, tout s'est enrayé.

Le joueur de rugby écossais Finn Russell (au centre) lors du match du Tournoi des six nations entre la France et l'Ecosse au Stade de France le 15 mars 2025. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un geste d'humeur de Peato Mauvaka, venu charger le demi de mêlée écossais Ben White dans un arrêt de jeu a laissé les Français à 14, heureusement pour eux dix minutes seulement, le talonneur écopant d'un carton jaune plutôt clément (21e).

Après l'ouverture du score écossaise par Russell (21e), auquel Ramos a rapidement répondu (26e, 13-3), le XV de France a balbutié son rugby, et souffert face aux cavalcades des trois quarts écossais, récompensés par un essai de l'ailier Darcy Graham, bien servi par Russell (29e).

De nouveau réduits à 14 après un carton jaune pour Jean-Baptiste Gros, les Français ont même cru voir les Ecossais leur passer devant juste avant la pause, l'essai de Tom Jordan étant finalement annulé pour un pied en touche de l'arrière Blair Kinghorn (40e+1, 16-13 pour la France).

Au retour des vestiaires, la France a alors répliqué, par son arme fatale de cette édition 2025 du Tournoi: Louis Bielle-Biarrey.

Profitant d'une perte de balle de Russell et d'une relance de Romain Ntamack, l'éclair +LBB+ a de nouveau fait parler ses cannes, inscrivant un essai, son 8e de la compétition (43e), record égalé.

Grâce à leur banc surpuissant (Jelonch, Meafou, Marchand...), les Français ont alors plié la rencontre, Ramos marquant un essai après un nouveau ballon porté (57e, 30-16), soulageant les 80.000 spectateurs du Stade de France.

Servi par Gaël Fickou, Moefana a doublé la mise quelques minutes plus tard (62e, 35-16), pour offrir aux Bleus une avance confortable et définitive vers la victoire, et surtout vers le titre.