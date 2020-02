Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Six Nations : Fickou débutera à l'aile face aux Gallois Reuters • 20/02/2020 à 15:33









par Samuel Martin (iDalgo) On ne change pas une équipe qui gagne. Et pourtant, Fabien Galthié a annoncé dans sa conférence de presse d'avant match face au Pays de Galles pour la 3e journée du tournoi des 6 Nations que seulement 14 des 15 joueurs titulaires face à l'Italie sont reconduits. Victime d'une fracture du péroné face aux Transalpins, Vincent Rattez est contraint de laisser sa place dans le XV de France. C'est Gaël Fickou qui assurera l'aile gauche pendant l'absence du Rochelais. Habituel centre, il a tout de même déjà évolué à cinq reprises à ce poste. Absent il y a deux semaines pour une blessure à un triceps, Virimi Vakatawa retrouve sa place de titulaire au centre. Remplacé depuis le début de la compétition à l'avant par Cyril Baille, Jefferson Poirot ne figure même pas sur le banc des remplaçants. En effet, le staff français a jugé son implication en mêlée insuffisante et a donc décidé de retenir le jeune toulonnais Jean-Baptiste Gros (20 ans, 0 sélection) dans les 23. Les Bleus vont tenter d'obtenir un troisième succès en trois matchs pour garder leur première place au classement.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.