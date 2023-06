Six mois après la finale du Mondial, l’Argentine trolle encore la France en vidéo

On a inventé la cuisine, ils la revisitent.

Six mois après leur victoire en finale de Coupe du monde face à la France, la sélection argentine a publié une vidéo dans laquelle un pseudo-chef cuistot s’affaire en cuisine pour retracer les événements de la finale. La vidéo commence sur des phrases humoristiques permettant de clasher la France. « En 1936, les Français ont créé la distinction de la meilleure cuisine du monde. Et savez-vous combien d’étoiles ils attribuent à celui qui atteint l’excellence ? » Ensuite, on assiste à deux minutes de recette digne des meilleurs plats de Philippe Etchebest pour raconter l’histoire d’un exploit et d’une troisième étoile venue s’accrocher au maillot de l’ Albiceleste. …

AC pour SOFOOT.com