information fournie par So Foot • 14/12/2023 à 21:39

Six maillots de Messi à la Coupe du monde 2022 vendus aux enchères pour plus de sept millions d’euros

L’acheteur n’est ni Wout Weghorst, ni Louis van Gaal.

Un jeu de six maillots portés par Lionel Messi durant la Coupe du monde 2022, dont celui de la finale victorieuse face à l’équipe de France, a été mis aux enchères depuis novembre dernier et a trouvé preneur ce jeudi. Il fallait débourser 7,8 millions de dollars, soit près de 7,1 millions d’euros, pour s’offrir les tuniques de l’ Albiceleste – alors qu’il ne manque que celle utilisée face à la Pologne. Une somme mirobolante, mais pourtant inférieure à l’estimation qui s’élevait à plus de dix millions de dollars. Le nom de l’heureux propriétaire n’a pas été dévoilé, mais il ne s’agit sans doute pas des défenseurs humiliés par La Pulga lors de son épopée au Qatar.…

EL pour SOFOOT.com