SIX ARRESTATIONS APRÈS LE VOL D'UNE OEUVRE DE BANKSY PARIS (Reuters) - Six personnes ont été arrêtées en France pour le vol d'une oeuvre attribuée à l'artiste britannique Banksy peinte sur une issue de secours de la salle de concert du Bataclan à Paris, a-t-on appris samedi de source judiciaire. L'oeuvre, un pochoir blanc sur fond noir, représente un personnage féminin les yeux baissés. Appelée "la jeune fille triste", la peinture a été retrouvée dans une ferme dans le centre de l'Italie au début du mois, près d'un an et demi après avoir été dérobé. Deux des personnes arrêtées sont mises en examen pour vol en bande organisée, les quatre autres pour recel de vol en bande organisée. Les voleurs sont soupçonnés d'avoir utilisé une meuleuse pour découper la porte sur laquelle était peinte l'oeuvre et de l'avoir emportée dans une camionnette, ont rapporté les médias italiens lorsque la peinture a été retrouvée. Le Bataclan a été la cible d'une série d'attentats coordonnées qui ont fait au total 130 morts dans la capitale française en novembre 2015. (Richard Lough, version française Gwénaëlle Barzic)

