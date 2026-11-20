Le producteur de musique Michel Zecler (g.) se tient aux côtés de son avocat Serge Money alors qu'il s'adresse aux médias au Palais de Justice, le principal tribunal de Paris situé sur l'Île de la Cité, dans le centre de Paris, le 9 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Six ans presque jour pour jour après l'agression du producteur noir Michel Zecler par trois policiers, la cour criminelle de Paris rend vendredi son verdict dans cette affaire qui avait choqué et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police en France.

Dans leurs derniers mots à la cour vendredi matin, les trois accusés, dont l'un en pleurs, ont de nouveau présenté leurs excuses à Michel Zecler et aux parties civiles. "Je voudrais m'excuser pour la justice, pour l'image que j'ai donné de la police", a également dit l'un d'entre eux.

A l'issue de deux semaines d'un procès intense et parfois éprouvant, les trois fonctionnaires de police, contre lesquels des peines de 4, 5 et 6 ans de prison ferme ont été requises, seront fixés sur leur sort dans la journée.

Poursuivis pour violences volontaires et faux en écriture publique, Aurélien Lapersonne, 29 ans, Philippe Tondeux, 50 ans, et Pierre Plantier, 37 ans, encourent 15 ans de réclusion.

Omniprésente pendant toute l'audience, la question du racisme, une circonstance aggravante écartée par l'enquête mais réintroduite pour le délibéré, sera particulièrement scrutée.

Michel Zecler, 47 ans aujourd'hui, affirme avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises au cours de son passage à tabac dans son studio d'enregistrement parisien, ce que démentent catégoriquement les accusés et leur défense, déplorant que le racisme devienne "le symbole du procès".

Pour le producteur en revanche, toujours très affecté moralement six ans après, et dont l'agression a "complètement bouleversé" la vie, la reconnaissance de cette dimension est cruciale et représenterait "un soulagement".

"Lynchage"

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler avait subi un passage à tabac d'une rare violence dans l'entrée de son studio de musique par les trois policiers qui voulaient initialement le contrôler pour non port du masque en pleine période de Covid.

A l'issue d'une intervention de police démesurée - 30 effectifs en renfort - et d'une grenade lacrymogène lancée dans le studio, neuf jeunes présents dans le local avaient été brutalement interpellés avec Michel Zecler, de nouveau roué de coups dans la rue.

Capture d'une vidéosurveillance partagée sur les réseaux sociaux montrant le producteur Michel Zecler violenté par des policiers à l'entrée d'un studio de musique à Paris, le 21 novembre 2020 ( Michel Zecler / - )

Les trois fonctionnaires avaient ensuite établi un faux procès-verbal accusant le producteur de violences à leur encontre, et déposé plainte contre lui pour rébellion.

Les images de vidéosurveillance du studio, sur lesquelles on les voit porter une pluie de coups sur Michel Zecler sans que celui-ci réplique, avaient complètement invalidé leur version et sauvé le producteur d'une "erreur judiciaire", selon les mots de l'avocate générale.

Au deuxième jour du procès, Michel Zecler a livré pendant trois heures un témoignage poignant, décrivant les ravages de l'agression sur sa vie personnelle et professionnelle, son incompréhension face à ce "lynchage", et la douleur de ne pas avoir été cru, notamment sur le racisme.

"Sans ces vidéos, je ne serais pas devant vous en tant que victime", a-t-il déclaré.

Excuses

Les trois policiers ont tous reconnu au cours de l'audience avoir porté des coups "illégitimes" et, après les premiers jours du procès où ils n'avaient pas eu un mot pour le producteur, se sont finalement excusés auprès de lui.

Présentant des profils plutôt lisses, fonctionnaires "bien notés par leur hiérarchie" et sans antécédents, d'une "intelligence normale" selon un expert psychiatre, ils ont peiné à expliquer le déferlement de violences sur Michel Zecler ce soir-là, et ont mis en avant la peur, voire la "panique" qu'ils disent avoir ressenties.

Aurélien Lapersonne, 23 ans à l'époque des faits, a reconnu avoir du mal à gérer la frustration, et, rédacteur du faux PV, a dit avoir couché sur le papier son "ressenti".

Philippe Tondeux, gradé et le plus âgé, parfois en larmes à la barre, a reconnu une intervention "catastrophique" et admis que le PV était "faux de A à Z".

Pierre Plantier, le plus discret, "a suivi".

Croquis d'audience représentant les trois accusés, le 9 novembre 2026 au palais de justice de Paris : Pierre Plantier (g), Philippe Tondeux (c) et Aurelien Lapersonne ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

Apparus prostrés, le regard fixé au sol pendant le réquisitoire implacable de l'avocate générale jeudi, les accusés ne doivent pas faire l'objet d'un verdict "pour l'exemple", ont mis en garde leurs avocats, demandant que leurs clients soient jugés "à hauteur d'homme".

Des avocats des parties civiles ont pour leur part insisté sur la dimension selon eux emblématique du procès.

Une dimension mise en lumière par la foule nombreuse, particulièrement les soutiens de Michel Zecler, présente chaque jour au procès.