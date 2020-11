Situation "ubuesque" pour les auto-écoles : si les examens du permis de conduire sont autorisés, les cours de conduite sont suspendus

"C'est comme si on disait : le bac est ouvert, mais il n'y a pas de profs", a fustigé un responsable d'auto-école.

Pour dénoncer une situation "ubuesque", des gérants d'auto-écoles ont bloqué mardi, pour la deuxième journée consécutive, le centre d'examen du permis de conduire de Prouvy (Nord). Les protestataires sont furieux de ne plus pouvoir dispenser de cours de conduite en raison du reconfinement. Une décision qu'ils comprennent d'autant moins que les examens du permis de conduire peuvent avoir lieu. Lundi, le centre d'examen de Maubeuge (Nord) a également été bloqué, alors qu'une vingtaine d'exploitants et moniteurs ont manifesté devant celui d'Amiens, selon les préfectures du Nord et de la Somme.

" La situation est ubuesque : (...) le gouvernement nous demande d'emmener des élèves à l'examen, alors qu'on n'a pas le droit de les préparer ! C'est comme si on disait : le bac est ouvert, mais il n'y a pas de profs", a dénoncé mardi Philippe Barbotin, responsable d'une auto-école à Haspres, bloquant le centre de Prouvy avec une trentaine d'exploitants. "Comment emmener un candidat au permis alors qu'il n'a pas pris suffisamment de cours ? Alors qu'on sait pertinemment qu'il n'est pas prêt ? Vous avez parfois des gens qui ont échoué deux ou trois fois au permis et à qui on propose de retenter sans avoir repris une seule heure de formation", a-t-il encore déploré.

" Nos centres de conduite ne fonctionnent pas, mais pour autant on n'est pas classé en fermeture administrative . Donc on se retrouve avec des salaires à payer, des locations de bureaux et de véhicules, des charges, et aucune rentrée d'argent !", a également souligné Philippe Barbotin.

Alors que les exploitants du Valenciennois ont "respecté les protocoles sanitaires" depuis leur réouverture en mai, et qu'aucun cas de Covid-19 n'a été déclaré parmi eux, "on ne comprend pas la logique (...) on nous autorise à être trois avec l'élève et l'inspecteur pour passer l'examen, mais pas à donner un cours en étant deux dans le véhicule ", a-t-il regretté.

Ces professionnels demandent au gouvernement "une décision claire : soit ils veulent que les 150.000 examens prévus en novembre sur le territoire se passent bien, et nous laissent poursuivre les formations. Soit ils nous classent en fermeture administrative, (...) pour nous permettre au moins de bénéficier des mesures d'aide : report des loyers, chômage partiel, lissage des charges".