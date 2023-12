Situation tendue à Toulouse après le match nul contre Lorient

La vie n’est pas rose à Toulouse.

Si le Téfécé pensait tenir sa première victoire en championnat depuis deux mois face à Lorient, il a finalement cédé une énième fois dans les dernières minutes d’une rencontre. Un mal récurrent et un match nul qui ont provoqué la colère de nombreux membres du club. « Oui, je suis très frustré d’avoir démarré sur le banc, je me demande pourquoi. Je me pose forcément des questions , lâchait dans la foulée à Prime Vidé Thijs Dallinga qui, dès l’échauffement, n’avait pas caché sa déception de démarrer sur le banc, une semaine après avoir été suspendu à Nice. On en parlera en interne, mais pas à la télévision. » …

TB pour SOFOOT.com