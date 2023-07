Siramana Dembélé : « Sérgio Conceição vit pour gagner »

À 46 ans, Siramana Dembélé est un homme épanoui. Après une carrière pas toujours facile en tant que joueur, le Français a trouvé sa voie en tant qu’entraîneur adjoint, au Portugal. Une voie qu’il a suivie dans le sillage de Sérgio Conceição qui est devenu, depuis, un membre à part entière de sa famille. Ensemble et avec leurs propres familles à leurs côtés, ils vivent depuis six ans un rêve éveillé, aux commandes du FC Porto.

En tant que joueur, tu as une carrière assez modeste mais tu joues quand même pour plusieurs clubs étrangers au Portugal, en Belgique et en Israël. Qu’est-ce que tu en retiens ?

Ça a été quelque chose d’intense puisque tout s’est fait sur le tard (il signe son premier contrat professionnel à 25 ans, ndlr) . C’est la concrétisation de beaucoup de sacrifices. Plus jeune, j’aspirais à être pro mais mes parents ont toujours insisté pour que mes cinq frères et sœurs et moi allions à l’école. J’ai dû prioriser mes études puis travailler dans la publicité avant de jouer au football en tant que professionnel. C’était un vrai rêve pour moi et je l’ai vécu à fond, chaque jour. La cerise sur le gâteau, c’était d’être champion avec le Standard de Liège, qui ne l’avait pas été depuis 25 ans.…

Propos recueillis par Amaury Gonçalves pour SOFOOT.com