Sir Jim Ratcliffe évoque un départ d’Old Trafford

Effectivement, il n’a plus la tête à Nice.

Depuis quelques années déjà, l’état de conservation d’Old Trafford est une véritable épée de Damoclès pour les Mancuniens, et les récents propos de Sir Jim Ratcliffe ne devraient pas les rassurer. Alors qu’il devrait bientôt plus se consacrer à son club du nord de l’Angleterre qu’à celui du sud de la France, le nouveau copropriétaire des Red Devils a évoqué, dans des propos accordés à la BBC, sa « préférence » pour la construction d’une nouvelle enceinte. Avec une volonté plus large de servir la nation – « c’est le moment de construire un stade national dans le nord de l’Angleterre » – , Ratcliffe voit aussi dans un nouveau stade l’opportunité pour la région de bénéficier financièrement de ce projet. Évoquant un « biais significatif en matière d’investissements dans le sud », il conteste l’idée que les grands événements footballistiques devraient avoir lieu à Londres et Wembley.…

JF pour SOFOOT.com