Siniša Mihajlović : "Tout le monde ne peut pas avoir mon pied"

En juillet 2011, Siniša Mihajlović, alors entraîneur de la Fiorentina, avait longuement reçu So Foot. Il avait attendu que la nuit tombe pour se raconter en longueur, et fumer des Marlboro à volonté. Sa légendaire frappe de mule, sa réputation de raciste, la guerre en Yougoslavie, son amitié sulfureuse avec le chef de guerre Arkan, et même la victoire en Coupe des champions 91 avec l'Étoile rouge contre l'OM, Siniša n'avait éludé aucun sujet. Alors que le Serbe est décédé ce vendredi des suites d'une maladie, nous republions cet entretien.

"En 91, avant la finale contre l'OM, Petrovic, notre coach à l'Étoile rouge, nous dit : ‘Il y a un problème : c'est quand nous avons le ballon. Si on essaie d'attaquer, ils vont nous piquer la balle et marquer.' Alors on demande : ‘Que devons-nous faire ?' Et lui : ‘Quand vous avez la balle, donnez-la leur.' "



Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que selon moi, ça a été la finale la plus moche de l'histoire de la Coupe des champions. Je vais vous raconter une histoire. Sept jours avant le match, alors que nous étions déjà à Bari en préparation, on se met à regarder des cassettes de l'OM. Là, Petrović, notre coach, nous dit :Alors on demande :Et lui :Du coup, durant le match, dès qu'on avait la balle, on leur refilait. On a passé 120 minutes sans jamais tirer au but. Si bien que quand on est arrivé aux penaltys, pour l'OM, se retrouver là, c'était déjà une défaite. Et comme ça se passe souvent dans ce genre de cas, Amoros a loupé le premier péno, et nous on a mis tous les autres.Non, le but, c'était de ne pas en prendre. Et peut-être d'en planter un du cul, ou alors que je marque un coup franc, je ne sais pas… Ce que je sais, c'est que si on avait joué normalement, on aurait perdu. Pas parce qu'ils étaient plus forts, mais parce qu'ils avaient plus l'habitude que nous de jouer ce genre de matchs. Nous, nous étions tous très jeunes, 20, 21, 22 ans. On n'avait pas vraiment le choix.