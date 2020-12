Singapour va rouvrir ses frontières aux voyageurs d'affaires

Sur le Helix Bridge, pont à double hélice, à Singapour le 14 décembre 2020 ( AFP / Roslan RAHMAN )

Singapour va autoriser l'entrée sur son territoire des voyageurs d'affaires et des officiels de pays tiers sous strict contrôle sanitaire à partir du mois prochain, ont annoncé mardi les autorités du centre financier et commercial d'Asie du Sud-Est.

Selon les nouvelles règles, un nombre limité de voyageurs pourra solliciter un séjour dans la cité-Etat jusqu'à 14 jours à partir de la mi-janvier, a indiqué le ministère du Commerce qui cherche à sortir le pays de la crise économique.

Mais les voyageurs devront se plier à des mesures de précaution sanitaires strictes. Ils devront présenter un test négatif au Covid-19 avant le voyage, se faire tester à leur arrivée, puis régulièrement pendant leur séjour.

Les voyageurs devront résider et organiser leurs rendez-vous dans des lieux prédéfinis par les autorités et aménagés pour éviter les risques de transmission.

Singapour a déjà passé des accords avec la Chine et la Corée du Sud pour permettre un nombre limité de visiteurs de ces pays, mais ces nouvelles mesures représentent un assouplissement pour la cité-Etat qui avait fermé ses frontières aux autres voyageurs.

La veille, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong avait annoncé que la cité-Etat n'avait pas d'autre choix que celui d'ouvrir un peu ses frontières si elle voulait garder son statut de centre financier et commercial mondial.

"Le commerce et les voyages sont vitaux" pour Singapour, a-t-il souligné.

"Plus nos frontières resteront fermées, plus grand sera le risque de perdre notre statut de hub international, et par conséquent de nuire à notre économie".

L'économie de Singapour est entrée en récession après avoir subi un coup d'arrêt brutal du à la pandémie voyant le nombre de ses visiteurs étrangers chuter dramatiquement. Ils n'étaient que 13.400 en octobre, contre 1,7 million en janvier, selon les statistiques officielles.

Singapour a réussi à maîtriser la propagation du virus avec une politique de tests et de traçage rigoureuse et affiche un total de 58.000 contaminations et 29 morts dus au coronavirus.

