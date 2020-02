Sinama-Pongolle : "À choisir, je préférerais être entraîné par Klopp que par Simeone"

Passé par Liverpool et l'Atlético de Madrid, Florent Sinama-Pongolle, désormais consultant chez Canal +, effectue un retour dans le passé avant cette alléchante affiche des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Récemment, j'ai interviewé Sadio Mané. J'ai fait la demande avec mon mail personnel et ça a facilité le travail. Le club m'a ouvert les portes comme si je n'avais jamais quitté le club, c'est beau et ça ne se passe pas comme ça partout."

À Liverpool. Je n'étais qu'au début de ma carrière, et je me suis retrouvé avec des mecs au top de leur niveau : Michael Owen venait d'être élu Ballon d'or donc j'ai appris aux côtés d'un modèle, et j'avais aussi Steven Gerrard comme capitaine. C'était quelqu'un d'ultra exemplaire et très professionnel. Le fait d'être bien entouré m'a aussi permis de faire des bons choix ensuite dans ma carrière et dans ma vie, j'en suis reconnaissant.Déjà, Liverpool est un club façonné par l'histoire.En Angleterre, les gens se souviennent de tous les matchs, toutes les saisons. De génération en génération, cette histoire se transmet. Aujourd'hui, j'ai cette chance de travailler autour de la Premier League et nous cherchons à toujours nous souvenir des belles aventures. En Europe, j'ai en tête le but de Gerrard contre l'Olympiakos (). C'est un but qui change tout car Liverpool se qualifie et cinq mois plus tard, le club remporte la C1. Quand tu mets les pieds une fois à Liverpool, tu es là-bas pour toujours. Récemment, j'ai interviewé Sadio Mané par exemple. J'ai fait la demande avec mon mail personnel et ça a facilité le travail. J'ai recroisé les intendants, les cuisinières que je connaissais déjà à l'époque. Le club m'a ouvert les portes comme si je n'avais jamais quitté le club, c'est beau et ça ne se passe pas comme ça partout.L'Atlético, c'est un club avec une exigence maximale. Quand tu compares à Liverpool, tu te dis que ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com