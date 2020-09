Simplification: les députés sécurisent davantage les porteurs de projet industriel

Les députés ont voté mardi des mesures en faveur des porteurs de projets industriels afin de les préserver des évolutions de la réglementation, en dépit des critiques de l'opposition de gauche qui dénonce un "démantèlement du droit de l'environnement".

L'article 21 du projet de loi "d'accélération et de simplification de l'action publique" (Asap) prévoit de sécuriser les porteurs de projets en leur garantissant que, si la réglementation notamment en matière environnementale évolue durant l'étude de leur dossier, ce dernier sera soumis aux délais et conditions appliqués aux sites existants.

En outre, un projet industriel ou un site existant ne pourra pas se voir imposer de modification du gros oeuvre pour s'adapter à de nouvelles dispositions réglementaires.

Pour la majorité, la philosophie du projet est d'éviter aux industriels le "parcours du combattant" et de tomber dans "un tonneau des Danaïdes" où ils seraient obligés de refaire leur projet à chaque évolution de la réglementation, tout en ne touchant pas au droit de l'environnement, assure Guillaume Kasbarian, le rapporteur (LREM) du texte.

Le but est de "favoriser les relocalisations" et l'emploi sur fond de plan de relance de l'économie, ont fait valoir gouvernement et majorité.

"L'esprit de ces dispositions est de dire que l'intérêt des entreprises prévaut toujours sur la santé et l'environnement", a fustigé l'ex-ministre de l'Environnement et députée (EDS) Delphine Batho en écho aux récriminations d'associations écologistes.

"On accélère, on simplifie mais sans modifier l'exigence environnementale", a défendu M. Kasbarian.

Les députés ont également voté une disposition similaire en matière de prescriptions d'archéologie préventive.

Au cours des débats, les députés suivant l'avis du gouvernement ont par ailleurs rejeté un amendement du député (LREM) de la Creuse Jean-Baptiste Moreau et soutenu par LR visant à supprimer la commission nationale du débat public (CNDP) jugée "très peu efficace".

Les députés ont entamé depuis lundi, l'examen du projet de loi dit "Asap", une kyrielle de mesures destinées à simplifier les démarches des administrations, entreprises et particuliers.