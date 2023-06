information fournie par So Foot • 11/06/2023 à 10:38

Simone Inzaghi : « On n'a pas mérité de perdre »

Si près et si loin en même temps.

Crucifiés à Istanbul ce samedi soir en finale de C1 par un but de Rodri, l’Inter Milan est malgré tout sortie avec les honneurs tant les gars de Simone Inzaghi ont réussi à inquiéter Manchester City dans un match au couteau (1-0). Pour le technicien italien, quelques minutes après la fin de la partie, l’heure était aux félicitations, quand même : « Nous avons des regrets parce que la défaite, c’est ce qu’il y a de pire dans le sport. Mais je dois féliciter mes joueurs, ils doivent être fiers de leur campagne et de leur match ce soir. On n’a pas mérité de perdre, l’Inter a disputé une grande finale. Pour les supporters, c’est pareil, j’ai envie de les serrer dans mes bras un à un. Ils ont été parfaits à chaque moment de la saison, même quand c’était difficile. Ça aurait été génial de partager ce titre avec eux en battant la meilleure équipe du monde. » …

