Simone Inzaghi : « Gagner une demi-finale en remportant un derby »

Une razzia noir et bleu.

Vainqueur mardi soir face à l’AC Milan (1-0), l’Inter est qualifiée pour la finale de la Ligue des champions. Mais pour son entraîneur Simone Inzaghi (47 ans), la satisfaction se trouve aussi dans l’ultradomination des Intéristes face au rival milanais : « Gagner une demi-finale en remportant un derby, nous en sommes très heureux , s’est tout d’abord réjoui le technicien nerazzurro au micro de Mediaset . On a fait quatre derbys depuis janvier et nous avons gagné les quatre face au champion d’Italie. […] J’avais dit il y a quelque temps qu’on aurait un engagement total, sans choisir une compétition plus qu’une autre, en essayant de donner toujours le maximum. On a décroché deux finales (Coupe d’Italie et Ligue des champions) , on est revenus en championnat (3 e de Serie A) , les joueurs ont fait un parcours extraordinaire. » …

MLM pour SOFOOT.com