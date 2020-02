Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Simon surpasse Medvedev Reuters • 21/02/2020 à 23:15









Simon surpasse Medvedev par Matthieu Cointe (iDalgo) Gilles Simon a créé la surprise contre Daniil Medvedev lors de son quart de finale de l'ATP Marseille. Le Niçois a disposé de la tête de série numéro 1 du tournoi avec une étonnante facilité, 6-4, 6-0, en 1h08. La rencontre a tourné court après le gain du premier set du Français. Medvedev a complètement lâché prise dans la seconde manche, dans laquelle il n'a remporté que cinq petits points. En trois rencontres, Simon a toujours gagné contre le Russe. Il attend Felix Auger-Aliassime au prochain tour, vainqueur de Gerasimov en fin de soirée (7-5, 6-2). Dans les autres rencontres de la journée, le tenant du titre Stefanos Tsitsipas a vaincu Pospisil, 7-5, 6-3, et confirme son statut de favori du tournoi. Denis Shapovalov s'est quant à lui incliné contre Alexander Bublik. Le jeune canadien a perdu en trois manches, 7-5, 4-6, 6-3 et éprouve des difficultés dans ce début de saison.

