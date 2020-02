Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Simon s'incline en demi, Tsitsipas passe en finale Reuters • 22/02/2020 à 21:51









Simon s'incline en demi, Tsitsipas passe en finale par Hugo Chalmin (iDalgo) Gilles Simon ne disputera pas la finale devant son public ! En demi-finale de l'Open 13 de Marseille, le Français s'est incliné samedi (7-5, 7-6) face à Félix Auger-Aliassime. Et le 58e mondial peut nourrir des regrets. Alors que ce dernier menait 5-3 dans le premier set, il a craqué et ne remporte plus un seul jeu. Dans la deuxième manche, les deux tennisman ne se lâchent pas et c'est une nouvelle fois le prodige Canadien de 19 ans qui s'en sort. FAA rejoint Stefanos Tsitsipas pour une finale dont la moyenne d'âge s'élève à seulement 20 ans. Le Grec, tenant du titre, s'est qualifié de manière sereine face à Alexander Bublik, lui qui avait sorti Benoit Paire plus tôt dans le tournoi. Tsitsipas n'a pas réellement tremblé dans cette rencontre. Il s'adjuge le premier set 7-5 avant de gagner la deuxième manche 6-3. À noter que le numéro 6 mondial n'a toujours perdu un set dans cet Open 13 de Marseille.

