Simon s'impose mais Hoang s'incline par Hugo Chalmin (iDalgo) Lors du duel 100 % tricolore qui opposait Harold Mayot à Gilles Simon, c'est ce dernier qui est ressorti vainqueur. À peine âgé de 18 ans, Mayot, vainqueur de l'Open d'Australie juniors, a bien résisté face au 58 mondial. Il finit par perdre le premier set 4-6 et se voit éliminé de l'Open 13 de Marseille en lâchant la deuxième manche au tie break (7-6). La marche était également trop haute pour Antoine Hoang ! Le français de 24 ans s'est incliné mardi lors du premier tour du tournoi de Marseille face au Polonais Hubert Hurkacz. Après avoir bien résisté lors du premier set perdu 4-6, le 129e mondial a complètement craqué lors de la deuxième manche en s'inclinant 1-6 contre le 29e du classement ATP. À noter que le natif de Hyères n'a toujours pas connu le succès sur le circuit principal cette saison. Parmi les autres rencontres de la journée, l'Italien de 18 ans Jannik Sinner a disposé de Norbert Gombos (6-4, 7-6) tandis que Marin Cilic, 39e mondial, s'est fait peur mais est venu à bout d'Ilya Ivashka (3-6, 7-6, 6-4).

