Simon Porte Jacquemus : « Il faut trouver l'équilibre pour être unique et portable »

A 19 ans, il lançait sa marque. Dix ans plus tard, sa maison, indépendante, connaît une ascension peu commune. Retour sur un succès bâti sur la vente en ligne et les réseaux sociaux.

Certains créateurs de mode ont l'art de devenir emblématiques d'une époque. De même qu'Yves Saint Laurent incarne les années 1970 ou Thierry Mugler les années 1980, Simon Porte Jacquemus représente le monde d'aujourd'hui, la fin des années 2010 où sa marque de mode simple et solaire a crû en flèche, participant au rayonnement de la mode française.

Jacquemus a fondé sa marque à 19 ans seul, sans investisseur, en 2009. Dix ans plus tard, elle est toujours indépendante, emploie 60 personnes, connaît une croissance renversante ; son chiffre d'affaires, qui avait atteint 11,5 millions d'euros en 2018, est estimé entre 23 et 25 millions d'euros pour 2019. Pour fêter sa première décennie d'existence, le Provençal a organisé en juin un défilé mixte au milieu d'un champ de lavande près d'Aix-en-Provence. Un événement en petit comité, mais au potentiel photogénique qui en a fait un des moments mode marquants de l'année.

Simon Porte Jacquemus s'est aussi offert des nouveaux locaux et a déménagé son entreprise dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Lui reste fidèle à son allure décontractée. A 29 ans, il est toujours ce jeune homme avenant, barbu et bronzé, habillé simplement - un tee-shirt rouge « Portofino's pizza & pasta », un short noir, des baskets et une grosse gourmette au poignet. Seules ses mains, toujours occupées à manipuler une gourde d'eau en aluminium, semblent témoigner d'une légère anxiété.

Votre marque a 10 ans. Où en êtes-vous ?

