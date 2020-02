Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Simon file en quart, Herbert s'incline au terme d'un thriller haletant Reuters • 20/02/2020 à 22:10









Simon file en quart, Herbert s'incline au terme d'un thriller haletant par Hugo Chalmin (iDalgo) Gilles Simon a lutté mais il a fini par décrocher son billet pour les quarts de finale du tournoi de Marseille. Le Français s'est imposé jeudi face à Aljaz Bedene en deux sets (7-6, 6-4). Et la rencontre n'a pas été de tout repos pour celui qui a déjà remporté à deux reprises cette compétition en 2007 et 2015. Le 58e mondial doit sauver deux balles de set dans la première manche avant d'assurer la victoire dans le deuxième set. Au prochain tour, il affrontera Danil Medvedev. Le Russe s'en ai sorti contre le jeune Italien de 18 ans Jannik Sinner après avoir lâché le premier set (1-6, 6-1, 6-2). De son côté, Pierre-Hugues Herbert a cédé (6-0, 6-7, 7-6) au terme d'une rencontre incroyable. Le natif de Schiltigheim s'est incliné face au prodige canadien Felix Auger-Aliassime après un tie break (11-9) à couper le souffle. À noter également la qualification de Denis Shapovalov contre Marin Cilic (6-4, 4-6, 6-2).

