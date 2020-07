Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Simon et Mahut battus, Mladenovic aussi Reuters • 15/07/2020 à 21:56









Simon et Mahut battus, Mladenovic aussi par Léo De Garrigues (iDalgo) A Cannes, le Challenge Elite FFT se poursuit et Gilles Simon, vainqueur de l'étape niçoise, est tombé face à Hugo Grenier (7-6, 2-6, 10-3). Le 54e mondial est tout de même qualifié pour la phase finale du tournoi. Un stade de la compétition que n'atteint pas Nicolas Mahut, battu par Antoine Hoang (6-1, 6-3), sa deuxième défaite en deux matchs. Alors que Corentin Moutet s'est incliné, Ugo Humbert a glané son deuxième succès en autant de rencontres. Dans le tableau féminin, Kristina Mladenovic s'est fait surprendre par Chloé Paquet (6-4, 6-4). Grâce à son succès acquis hier face à Clara Burel, la Nordiste participera à la phase finale. Alizé Cornet a livré un long combat mais s'est inclinée contre Diane Parry (6-7, 7-6, 10-8). Fiona Ferro, en grande forme depuis 10 jours, est facilement venue à bout de Myrtille Georges (6-0, 6-2).

