Simon et Herbert en demies, Mahut et Cornet éliminés par Matthieu Cointe (iDalgo) La première phase du tournoi d'exhibition continue en France. Les quarts de finale du Challenge Elite FFT se tenaient ce jeudi. À Nice, Pierre-Hugues Herbert s'est qualifié pour les demi-finales en écartant Geoffrey Blancaneaux (6-3, 6-1). Il rejoint Corentin Denolly, vainqueur de Nicolas Mahut (6-4, 6-4) au prochain tour. De l'autre côté du tableau, Gilles Simon a dominé Mathias Bourgue (6-1, 6-4) alors que Hugo Grenier a battu Alexandre Muller (6-4, 6-2). Chez les dames, Kristina Mladenovic a lutté pour venir à bout de Pauline Parmentier (2-6, 6-4, 11-9) et retrouvera Jessika Ponchet en demies. Fiona Ferro a pris la mesure d'Alizé Cornet dans la dernière rencontre de la journée (6-3, 6-3). La dernière qualifiée est Myrtille Georges, 282ème mondiale. Les rencontres du dernier carré se joueront ce vendredi, à partir de 13 heures.

