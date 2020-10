Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Simon créé l'exploit, Herbert n'a pas fait le poids Reuters • 22/10/2020 à 23:33









Simon créé l'exploit, Herbert n'a pas fait le poids par Samuel Messberg (iDalgo) Deux Français jouaient en huitième de finale de l'ATP d'Anvers ce jeudi après-midi en les personne de Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert. Le premier affrontait Denis Shapovalov et s'est imposé en trois manches 6-1/4-6/6-2 contre le Canadien numéro 10 mondial. Une belle victoire pleine de caractère qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale où il affrontera Jannick Sinner. L'Italien s'est qualifié en éliminant l'autre français engagé aujourd'hui. P2H n'a pas existé et n'a jamai réussi a inquiété l'ancien vainqueur de l'ATP Next Gen. Victoire 6-3/6-1 pour le 46ème mondiale qui est en pleine forme.

