Simon balayé, Tsitsipas et Osaka tiennent leur rang par Matthieu Cointe (iDalgo) Bilan mitigé pour les Bleus à l'issue de la 3ème journée de l'US Open. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Gilles Simon n'a pas tenu le rythme face à l'Américain Taylor Fritz et s'est fait sortir au 2ème tour de la compétition (7-5, 6-3, 6-2). Face à la tête de série n°19, le Niçois a loupé sa chance avec un seul break converti sur 9 opportunités. Au prochain match, Fritz affrontera Denis Shapovalov, qui a lâché un set dans sa rencontre l'opposant à Kwoon Soonwoo ([5]6-7, 6-4, 6-4, 6-2). De son côté, Stefanos Tsitsipas a pris la mesure de Maxime Cressy en 2h27, 7-6(2), 6-3, 6-4. Cameron Norrie, Pablo Carreno-Busta et Borna Coric sont aussi qualifiés. Chez les dames, Naomi Osaka n'a fait qu'une bouchée de Camila Giorgi (6-1, 6-2).

