Simeone et Griezmann à l’Atlético pour la vie ?

Attention aux conclusions hâtives monsieur le président.

Dans une interview accordée à El Partidazo de COPE , Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid s’est exprimé sur le début de saison de son club ainsi que sur les idoles de l’effectif actuel, que sont Diego Simeone et Antoine Griezmann, soit l’entraîneur le plus capé et le futur, dans quatre buts, meilleur buteur de l’histoire du club. Emballé par les premiers matchs de la saison, quatrièmes à six points de Gérone, et par l’efficacité des siens, le président colchonero n’y va pas de main morte, au moment de fixer les ambitions du club cette année : « L’Atlético est le favori numéro un pour gagner la Liga, je pense que tous les joueurs pensent comme moi. »…

JF pour SOFOOT.com