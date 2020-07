Sifflez des coups francs indirects dans la surface, bordel !

Samedi soir, à l'occasion du choc de la 32e journée de Serie A entre la Juventus et l'Atalanta, les Bergamasques ont perdu deux points bêtement en concédant deux pénaltys suite à deux mains loin d'être volontaires voire décisives dans le déroulement de l'action. Et s'il était l'heure de réhabiliter le coup franc indirect dans la surface comme alternative au pénalty ?



Viser les mains, ça ne fait pas peur

L'Atalanta attaque avec le cœur, la tête et les jambes. La Juventus en a fait les frais dans le jeu, samedi soir à l'occasion d'un match qui pouvait éventuellement relancer un peu la Serie A. Malheureusement, l'Atalanta a aussi eu la mauvaise idée de défendre avec ses bras et ses mains. Résultat : deux partout, à cause de deux pénaltys qui ne sont pas scandaleux au regard de la règle mais généreux. Le deuxième, surtout.Rappel des faits. Sur un centre de Dybala, vraisemblablement à destination d'un Cristiano Ronaldo marqué par deux joueurs, au coin d'une surface bergamasque bien remplie, le milieu Marten de Roon a d'abord le réflexe de coller ses bras au corps avant d'avoir la mauvaise idée de se tourner légèrement au moment de la frappe. Le ballon heurte clairement son coude droit, comme il aurait sans doute touché son flanc s'il n'avait pas eu de bras mais bon bref : penalty, Cristiano Ronaldo égalise pour la Juve. En fin de match, suite à un corner, le gardien de Bergame dégage un ballon chaud qui revient dans les pieds d'Higuain sur le côté de la surface. L'Argentin essaie de remiser directement derrière lui, vers Douglas Costa. Le ballon vient heurter à bout portant la main droite d'un Luis Muriel surpris. Penalty, Cristiano Ronaldo égalise pour les Turinois.Et voilà comment l'Atalanta fait un super match mais perd deux points pendant que la Juventus fait un match vraiment moyen mais gagne un point. Ces deux mains entraînent une sentence qui semble à chaque fois bien trop lourde par rapport à la réalité de la dangerosité de l'offensive en cours. Qu'on accorde un péno pour une main volontaire sur une action de but ou sur un centre dangereux en retrait, c'est logique. Même sur une main involontaire, ça s'entend. Mais le football gagnerait à apporter un peu de nuances Lire la suite de l'article sur SoFoot.com