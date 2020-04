Sierra Leone : « la fin d'une loi discriminante pour les jeunes filles »

« Une nouvelle ère pour les adolescentes ». C'est ainsi qu'une coalition d'organisations actives en Sierra Leone a accueilli la décision du président Julius Maada Bio d'autoriser les « filles mères d'Ebola » à reprendre leur scolarité et à étudier.

En pleine crise sanitaire due au virus Ebola en 2014 et en 2015, sous la présidence d'Ernest Bai Koroma (2007-2018), nombre de filles, soudainement orphelines et esseulées, s'étaient retrouvées enceintes. Environ 14 000, selon l'ONU. Un phénomène qui avait conduit les autorités à leur interdire l'accès à l'éducation dès 2015. Le ministère de l'Éducation invoquait alors la mauvaise influence qu'elles exerceraient auprès de leurs camarades. L'exclusion valait pour l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. « Mon gouvernement se focalise et s'engage sur le développement national inclusif, soit une inclusion totale de chaque citoyen, quels que soient son sexe, son appartenance ethnique, ses capacités et ses conditions socio-économiques ou autres circonstances », a déclaré ce lundi 30 mars le président sierra-léonais en levant de fait cette interdiction. Il a ajouté que le gouvernement accompagnerait l'inclusion des jeunes filles dans le système scolaire.

Hannah Yambasu, directrice en Sierra Leone de WAVES (Femmes contre la violence et l'exploitation dans la société), et membre depuis 2016 de la branche africaine de l'organisation Equality Now, a été en

