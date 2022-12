Sidney Govou : "Si j'étais proche de Deschamps, je lui dirais d'arrêter"

Invité par la FFF et présent dimanche au Lusail Iconic Stadium, l'ancien attaquant des Bleus Sidney Govou (49 sélections, 10 buts) a été un observateur attentif de la finale de la Coupe du monde perdue par l'équipe de France face à l'Argentine aux tirs au but. Le Lyonnais, protagoniste malheureux de l'épopée 2006, a un avis bien arrêté sur la finale de Lusail. Spoiler : pour Govou, Randal Kolo Muani a bien réalisé le bon geste face à Emiliano Martínez.

"Je n'en veux pas tant que ça à Ousmane Dembélé parce que ce que Didier Deschamps lui a demandé, c'est-à-dire défendre, est à contre-courant de ce qu'il est."

C'est une finale exceptionnelle, de par la dramaturgie du scénario. L'équipe de France fait un non-match pendant 80 minutes, avant de revenir au score grâce à Kylian Mbappé. De nouveau menée en prolongation, elle revient encore grâce à Mbappé. Puis l'Argentine qui l'emporte finalement aux tirs au but : seul le football peut procurer de telles émotions. Maintenant, si on décide de parler de jeu, il s'agit encore d'autre chose...Olivier Giroud a quand même marqué le but victorieux face aux Anglais, ne l'oublions pas. On sait qu'il est efficace face au but, mais pas forcément influent dans le jeu. Mais en utilisant Giroud comme ça, tu perds aussi un peu Mbappé, qui s'excentre énormément et perd de son influence. Ça fait deux joueurs qui deviennent "quasiment" inutiles. Et à ce niveau-là, ça se paie. Mais il est facile après coup de dire "on aurait dû", par exemple, mettre Marcus Thuram à la place de Giroud. Je pense que Didier Deschamps avait fait les bons choix. Voilà.Ousmane Dembélé n'a pas été bon, c'est sûr. C'est un joueur qui est hyper talentueux. Mais comme je le dis souvent, il fait partie de ces joueurs, comme Kingsley Coman et d'autres, qui pour moi, n'ont pas la notion de plaisir dans l'effort. Ce sont de très bons joueurs de ballon, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas cette notion de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com