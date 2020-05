Sidney Govou : "2010, c'était le grand n'importe quoi, ça m'a dégoûté"

Il y a dix ans, Sidney Govou prenait l'avion et s'en allait en Afrique du Sud vivre sa quatrième phase finale internationale consécutive avec les Bleus. Mais au mondial 2010, l'ancien international français s'est surtout retrouvé aux premières loges d'un crash historique. Il raconte.

"On l'a senti arriver dès 2008. Après l'Euro, c'était quasiment impossible de faire quelque chose de bien au mondial et on l'a rapidement compris, même si on avait envie d'y croire, même si on avait une bonne équipe... Il y avait trop de divergences avec le coach, avec les médias... Et on n'avait pas un groupe capable d'affronter tout ça."

Je t'avoue qu'on n'a pas beaucoup parlé. En tout cas, avec moi, il a rarement discuté. Je l'avais déjà connu chez les Espoirs, donc je pense qu'il connaissait mon mode de fonctionnement et qu'il savait que je n'avais pas forcément besoin d'échanger avec mes entraîneurs. Il me prenait, il ne me prenait pas... Mais il savait qu'il pouvait me faire confiance.Le fait que j'étais capable de jouer partout en attaque. J'avais aussi un gros volume de jeu, donc dans des équipes comme la nôtre, avoir un attaquant capable de faire les efforts défensifs, parfois, ce n'était pas négligeable. J'étais un joueur assez sérieux, dans le sens où quand on me donnait des consignes, je les respectais assez facilement. Je pense que je n'étais pas un mec qui posait de problèmes.Ce n'était pas aussi clair, déjà... Mais en 2006, tu as beaucoup de joueurs qui arrêtent, et je me souviens que lors de l'un de nos premiers rassemblements, on a senti le début d'un changement et le départ d'un nouveau cycle. Pour ça, Raymond Domenech a voulu imposer une nouvelle façon de fonctionner. Je me souviens notamment qu'après un match, il avait réuni tous les joueurs, chacun devait dire ce qu'il avait pensé de son match, c'était assez bizarre... Un truc à la Raymond, quoi. Il cherchait à déstabiliser certains,