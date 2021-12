Sicile: quatre morts et cinq disparus dans l'effondrement d'un immeuble

Quatre personnes sont mortes et cinq autres étaient portées disparues après l'effondrement d'un immeuble de quatre étages provoqué par une explosion dans la ville de Ravanusa en Sicile, selon un nouveau bilan dimanche des autorités locales.

Un précédent bilan faisait état de deux morts et sept disparus.

Deux femmes ont été retrouvées vivantes sous les décombres et les secours, aidés par des chiens, étaient toujours à la recherche des personnes disparues.

La Sécurité civile locale a indiqué sur Twitter que le bilan était de quatre morts.

Des images télévisées montraient un gigantesque amoncellement de gravats et de poutres en bois jonchant le sol, et des immeubles voisins calcinés et endommagés.

